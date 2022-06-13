Julien Fournet’in yönettiği ve Kaycie Chase, Paul Borne, Julien Crampon ile Pierre Tessier’in oynadığı Asi Prenses (Pil’s Adventures), 17 Haziran 2022’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Küçük yaşlı bir yetim olan Pil, sokaklarda yaşamakta ve tahtı ele geçiren kötü kral Tristain’in kalesinden yiyecek çalarak karnını ancak doyurabilmektedir. Bir gün, kralın sarayında onu kovalayan gardiyanlardan kaçmak için bir prenses elbisesi giyerek kılık değiştirir. Burada, tahtın varisi ve bir büyünün kurbanı olan Roland’ı kurtarmak için çılgın bir maceraya atılır.