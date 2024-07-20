Şener Kökkaya’yı Kaybettik

Sinema ve tiyatro oyuncusu Şener Kökkaya, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü hayatını kaybetti. Sanat yaşamına 1957 yılında Eskişehir’de amatör tiyatro ile başlayan Kökkaya, Sürü, Uzun Bir Gece, Anayurt Oteli, Vizontele, Bir Düğün Masalı, Vizontele Tuuba, Organize İşler, Ulak, Nokta, Vicdan, Hayatın Tuzu, Eyyvah Eyvah 2, Uzun Hikaye, Eyyvah Eyvah 3, Vezir Parmağı, Aşka Geldik gibi filmlerde oynadı. Kökkaya’nın cenazesi, 21 Temmuz 2024 Pazar günü Ahmet Efendi Camii’nde kılınacak cenaze namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.