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Son Dönemin Beğenilen Filmlerini, Söyleşileri ve Atölyeleri Büyükada ve Heybeliada’da Sinemaseverlerle Buluşturan 4. Sinemada Film Festivali Sona Erdi

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12 – 21 Temmuz tarihlerinde Büyükada ve Heybeliada’da gerçekleşen 20 film gösteriminde yaklaşık 6 bin izleyiciyi ağırlayan 4. Sinemada Film Festivali sona erdi. Büyükada Atatürk Meydanı, Taş Mektep ve Heybeliada Pazar Meydanı’nda gerçekleştirilen gösterimlerde son yılların en dikkat çeken filmlerini izleyicilerle buluşturan festival, Yeşim Ustaoğlu, Mert Fırat, Derviş Zaim, Hüseyin Karabey gibi sanatçılarla yapılan söyleşilere ve atölyelere de ev sahipliği yaptı.

Hüseyin Karabey

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