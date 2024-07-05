Michelle Schumacher’in yönettiği ve J. K. Simmons, Fernanda Urrejola, Allen Leech ile Isabelle Anaya’nın oynadığı Sonsuza Kadar Kaçamazsın (You Can’t Run Forever), 02 Ağustos 2024’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Union Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kendini ormanda biri tarafından ölümcül bir öfkeyle avlanırken bulan genç bir kadının yaşadıkları. Miranda, yaşadığı bir trajediden dolayı şiddetli depresyon yaşayan genç bir kadındır. Miranda, bir seri katilin onu yeni hedefi olarak seçmesiyle yeni bir terörle karşı karşıya kalır. Ormanda peşine düşen katilden kaçmaya çalışırken, kovalamaca sırasında sahip olduğunu hiç bilmediği özel bir gücü keşfeder.