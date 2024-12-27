Vampir Filmlerinin Atası Kabul Edilen Nosferatu’nun Yeni Versiyonu, Paribu Cineverse Akasya’daki IMAX Ön Gösteriminde Yoğun İlgiyle Karşılaştı

Vizyonun merakla beklenen filmlerinden Nosferatu, korku filmi tutkunlarının beğenisini kazanmaya hazırlanıyor. Senarist ve yönetmenliğini Robert Eggers’in üstlendiği, Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily Rose Depp ve Aaron Taylor Johnson gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı, vampir filmlerinin ilk örneği kabûl edilen 1922 tarihli erken dönem sinema korku klasiği filmin yeniden çevrimi Nosferatu’nun vizyon öncesi Paribu Cineverse Akasya’daki IMAX ön gösterimi seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Basın Bülteni

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