Bu Yıl 97.si Düzenlenecek Olan Oscar Ödülleri’nin Adayları Açıklandı

The Brutalist ve Wicked’ın 10 adaylık aldığı Akademi Ödülleri’nde Anora 6 adaylık, Nosferatu 4 adaylık ve Gladyatör II bir adaylığa layık görüldü. Anora: En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Kurgu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu. Nosferatu: En İyi Sinematografi, En İyi Prodüksiyon Tasarımı, En İyi Kostüm Tasarımı, En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı. The Brutalist: En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Film Müziği, En İyi Sinematografi, En İyi Kurgu, En İyi Prodüksiyon Tasarımı.

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