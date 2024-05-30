Ufuk Cebeci’nin yönettiği ve Toygan Avanoğlu, Aslı Bekiroğlu, Seda Akman ile Altan Erkekli’nin oynadığı Veda Partisi, 14 Haziran 2024’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Greenart Group tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hülya, Mehtap, Didem ve Arzu yakın arkadaşları Yonca’ya sürpriz bir bekarlığa veda partisi düzenleyecektir. Hülya kocası İbrahim’den partisi için bir villa kiralamasını ister. Hülya ve arkadaşları kiralanan villaya gittiklerinde Açelya ismindeki ev sahibinin fantezi dolu dünyası ile karşılaşırlar. Evdeki pespembe dekor, pembe objeler, havuz başındaki pembe at heykelleri ve duvarlarda Açelya’nın seksi resimleri hepsinin ilgisini çeker.