20. Çocuk Filmleri Festivali Başladı

Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali başladı, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 02 Haziran’a kadar Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek olan, çocukları kültür ve sanatla buluşturmayı hedefleyen Çocuk Filmleri Festivali’nde ilk gün birbirinden keyifli etkinliklerle noktalandı. Festival, çocukları yazım ve yapım aşamasından izleme kültürüne dek sinemayla bir araya getiriyor.

Basın Bülteni

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