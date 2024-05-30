Ahmet Uğurlu’yu Kaybettik

Sinema ve tiyatromuzun değerli oyuncularından Ahmet Uğurlu, 30 Mayıs 2024 Perşembe günü hayatını kaybetti. 02 Ağustos 1952 tarihinde Konya’da dünyaya gelen Ahmet Uğurlu, birçok önemli tiyatro oyununda rol aldı. Sinemada Tabutta Rövaşata, Gökten Düşen Hazine, Döngel Kârhanesi, Zoraki Başkan, Yolcu, Mine, Avcı, Doğum Yeri Absürdistan, Memleket Meselesi gibi filmleriyle hatırlanan Uğurlu’nun cenazesi, 31 Mayıs 2024 Cuma günü Üsküdar Şakir’in Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Anadoluhisarı Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.