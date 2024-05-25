Mendebur 31 Mayıs’ta Sinemalarda

Merakla beklenen ve ilk fragmanı yayınlanan, korku ve gerilim filmi Mendebur 31 Mayıs’ta vizyona girecek. Oyuncuların makyaj ve kostümleri ile seyircinin ilgisini çekecek olan filmin yönetmen koltuğunda Ali Aslan oturuyor. Filmde altı üniversiteli arkadaşın yıllar sonra bir araya gelerek Malatya’ya kamp yapmaya gitmeye karar vermeleri ve kamp alanında bir gecede başlarından geçen gerilim korku ve macera dolu olaylar anlatılıyor. Oyuncu kadrosunda Aslı Bekiroğlu, Ahmet Kayakesen, Cem Özer, Selahattin Taşdöğen, Şevki Özcan, Hakan Esen ve Tuncay Gençkalan gibi tanınmış isimlerin yer aldığı filmin yapımcılığını ise Desam Yapı üstleniyor.

Basın Bülteni

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