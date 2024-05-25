The Hope 31 Mayıs’ta Sinemalarda

31 Mayıs’ta vizyona girecek olan, 2024 sinema sezonunun merakla beklenen dram filmi The Hope ilk fragmanını yayınladı. Yönetmen koltuğunda Fetih 1453 filminin yapımcısı Servet Aksoy’un oturduğu The Hope filmi dram senaryosu ile seyirciyi etkilemeyi hedefliyor. Filmde edebiyat dünyasına damga vuran eserini yayınlamasının üzerinden yıllar geçtiği hâlde henüz yeni kitabını tamamlayamayan ve Alzheimer teşhisi konan yazar Adil’in hayatı konu ediniyor. Oyuncu kadrosunda Mehmet Ali Erbil, Alix Kermes, Gizem Denizci, Wilma Elles, Şebnem Schafer, Orçun İynemli, Ümit Okur, Esra Sönmezer, Ezgi Wood, Ecmel İs, Tolga Yücel gibi tanınmış isimler yer alıyor.

Basın Bülteni

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