Sivas, Uluslararası Film Festivali’ne Ev Sahipliği Yapacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi öncülüğünde, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi’nin katkılarıyla Sivas’ta ilk kez Uluslararası Film Festivali düzenlenecek. 27 – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak olan festivalin tanıtım toplantısı Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Yılmaz Şimşek, Sivas’ın sinema alanında ilk kez bir film festivaline ev sahipliği yaptığını ve bunun heyecanını hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.