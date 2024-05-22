Ayvalık Açık Hava Film Geceleri 15 Haziran’da Başlıyor

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi ortaklığıyla düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin habercisi Açık Hava Film Geceleri için geri sayım başladı. Yılın en çok dikkat çeken ve dünya festivallerinden ödüllerle dönen ödüllü sinema filmleri Kurukahveci Mehmet Efendi sponsorluğunda düzenlenen Açık Hava Film Geceleri kapsamında 15 – 23 Haziran 2024 tarihleri arasında Ayvalık’ta gösterilecek.

Basın Bülteni

Geceler hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Program



Çocuk ve Balıkçıl (Kimitachi Wa Dô Ikiru Ka – The Boy and the Heron)

Dali’yi Beklerken (Waiting For Dali)

Hayat

İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek

Kuru Otlar Üstüne

Oppenheimer

Öğretmenler Odası

The Zone of Interest: İlgi Alanı (The Zone of Interest)

Zavallılar