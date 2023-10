Hayao Miyazaki’nin yönettiği ve Soma Santoki, Masaki Suda, Yoshino Kimura ile Shohei Hino’nun seslendirdiği animasyon film Çocuk ve Balıkçıl (Kimitachi Wa Dô Ikiru Ka – The Boy and the Heron), 27 Ekim 2023’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Annesini kaybeden Mahito, alelacele babasının yanına, taşraya taşınmak zorunda kalır. Burada terk edilmiş bir kulenin civarında oynar, gri bir balıkçıl kuşu sürekli karşısına çıkar. Kısa süre sonra hiçbir şeyin aslında göründüğü gibi olmadığını anlar. Büyümek ve yas tutmak hakkında derinlikli bu fantezi, olağanüstü renkler ve sürekli canlı tutulan gizemler içeriyor.