Jonathan Glazer’in yönettiği ve Sandra Hüller, Christian Friedel, Freya Kreutzkam ile Luis Noah Witte’in oynadığı The Zone of Interest: İlgi Alanı (The Zone of Interest), 23 Şubat 2024’de Bİr Film dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Auschwitz’in komutanı Rudolf Höss, eşi Hedwig ve çocukları kamp bitişiğindeki bir ev ve bahçede rüya gibi bir hayat kurmuştur. Ölüm kampının duvarlarına bakan muhteşem evleri, tam da tren raylarıyla gaz odaları arasındadır. Martin Amis’in aynı adlı romanından uyarlanan film, kötülüğün ve zulmün sıradanlığını, mutlu bir ailenin günlük hayatında gizlenen her türlü detaylarla gözler önüne seriyor.