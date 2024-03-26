Mucize Aynalar’dan Mucize Prodüksiyon

Zübük, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ve Gol Kralı’ndan sonra yeni bir Aziz Nesin uyarlaması Mucize Aynalar, 05 Nisan’da sinema salonlarına geliyor. Yıllar sonra sinemamızda yeniden Aziz Nesin mizahının konuşulacağı Mucize Aynalar prodüksiyonu ile de dikkat çekecek. Türk sinemasında unutulmayan eserlere imza atan Tolga Örnek, Aziz Nesin’in benzersiz kaleminden çıkan öykülerle yazdığı senaryoyu, altı haftalık çekim süreci ve dört aylık bir post prodüksiyon çalışması ile beyazperdeye aktardı. Özel dekorlarda yaratılan özel atmosfer ile gerçekleşen filmin çekimleri boyunca başarılı oyuncular da adeta geleceğe ışınlamış gibiydi.

Basın Bülteni

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