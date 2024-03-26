43. İstanbul Film Festivali, N Kolay Sponsorluğunda 17 – 28 Nisan Arasında Gerçekleştirilecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, 43. kez gerçekleştiriliyor. Bu yıl N Kolay’ın festival sponsorluğunu üstlendiği etkinlik, Türkiye ve dünya sinemasından nitelikli ve ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getiriyor. Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 01 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 05 Nisan Cuma günü genel satışa çıkıyor. 43. İstanbul Film Festivali’nin programı 26 Mart sabahı İKSV’nin Konaklama ve Mekân Sponsoru The Marmara Hotel Taksim’de yapılan bir basın toplantısıyla açıklandı.

Basın Bülteni

Basın toplantısı izlemek için tıklayınız.

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