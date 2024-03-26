Köprüde Buluşmalar’ın 7. Kısa Film Atölyesi Seçkisi Açıklandı

İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar’ın 7. Kısa Film Atölyesi’ne yapılan 74 başvuru arasından atölyeye katılacak yedi proje belirlendi. Köprüde Buluşmalar 24 – 26 Nisan’da fiziksel olarak yapılacak. Başvurular arasından seçilen yedi kısa film projesinin yazar, yönetmen ve yapımcıları, sinema sektöründen deneyimli eğitmen, yazar, yapımcı ve festival program sorumlularıyla grup çalışması yapacak. Çalışmalarda senaryo geliştirme, prodüksiyon, proje dosyası hazırlama ve sunumu konularına odaklanılacak.

Basın Bülteni

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Seçki Filmleri

Canavarlar Gerçek Midir? (Sertaç Koyuncu)

Erken Hisler (Nurlan Hasanli)

Gemi Sakinlerinin Dikkatine (Selen Örcan)

Sudan Daha Koyu (Kaan Tığlı)

Yerçekimi (Dalya Keleş)

Yersizyurt (Ali Baran Baz)