3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin Finalistleri Belli Oldu

3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’ne geri sayım başladı. 29 Nisan – 04 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek festival başvuruları, 05 Şubat tarihinde sona ermişti. 112 ülkeden toplamda 3.165 filmin başvurduğu festivalin finalistleri belli oldu. Festivalin 40 finalist filmi, Yönetmen Reis Çelik’in başkanlığını yapacağı, Mehmet Ali Karga, Hande Doğandemir, Selin Yeninci, Müge Uğurlar, Wilma Elles, Onur Büyüktopçu, Cansu Fırıncı, Eylem Canpolat, Varol Yaşaroğlu ve Sami Saydan’dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Basın Bülteni

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