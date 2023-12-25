TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali 2024

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla ve TAYF Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenecek olan TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali, 3 yılında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl 125 ülkeden toplamda 3221 filmin başvurduğu festivalin 3. yılı için başvurular ise başladı. Nisan 2024’te yapılması planlanan 3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon kategorilerinde yarışacak olan filmlerini bekliyor. En temel amacı sinema sanatının yapı taşı olan kısa filmin bilinirliğini ve tanınırlığını arttırarak, kısa film yaratıcılarını, üreticilerini teşvik etmek ve desteklemek olan festivale başvurular 05 Şubat 2024 tarihinde son bulacak.

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