3. Ayancık Film Festivali, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla, Nirengi Kültür Sanat Derneği ev sahipliğinde 09 – 12 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenleniyor. Başvuruları başlayan festivalde Ulusal Kısa Film ve Belgesel Film katagorisi için başvurular http://www.ayancikfilmfestivali.com adresinden yapılabilecek. Son başvuru tarihi 05 Nisan 2024 olarak açıklandı. Festival programı ve detaylarının önümüzdeki günlerde festivalin web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurulacağı açıklandı.

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