Dreamworks Animation’dan Vahşi Robot Filminin Türkçe Dublajlı Yeni Fragmanı Paylaşıldı

DreamWorks Animation, Peter Brown’ın sevilen, ödüllü kitabı Vahşi Robot’un yeni bir uyarlamasıyla geliyor. Filmin Türkçe dublajlı fragmanı yayına verildi. Film, ıssız bir adaya düşen ve zorlu çevre koşullarına uyum sağlamayı öğrenmesi gereken bir robotun, Rozzum ünite 7134’ün, kısaca Roz’un, yavaş yavaş adadaki hayvanlarla ilişki kurmasını ve yetim bir kaz yavrusunun evlât edinmesini konu alıyor. Teknoloji ve doğa arasındaki köprünün heyecanlı incelemesiyle, canlı olmanın ve canlılara bağlı olmanın ne anlama geldiğinin bir keşfi olan Vahşi Robot, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin ile Crood’lar ve filmlerinin yönetmeni Chris Sanders tarafından yazılıp yönetiliyor.

Basın Bülteni

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