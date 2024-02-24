Almanya’da Zaferin Rengi Galası

16 Şubat’ta vizyona giren Zaferin Rengi filminin Almanya galası geçtiğimiz akşam Almanya’nın Gelsenkirchen şehrinde Schauburg Filmpalast’ta yapıldı. Fenerbahçe SK Gelsenkirschen Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen galaya özel konuklar, filmin oyuncuları Birce Akalay, Gülper Özdemir ve Yılmaz Bayraktar, yönetmen Abdullah Oğuz, Fenerbahçe SK Başkanı Ali Koç’un ve yöneticilerin katıldığı özel izlemede duygu dolu anlar yaşandı.
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Yılmaz Bayraktar – Ali Koç – Birce Akalay –
Gülper Özdemir – Abdullah Oğuz