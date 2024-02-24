Aslı Özge’nin Yeni Filmi Faruk, Dünya Prömiyerini Yaptığı Berlin Film Festivali’nde Fipresci Ödülünü Kazandı

74. Berlin Film Festivali’nin Panorama Bölümü’nde yaptığı dünya prömiyerinin ardından seyirci ve sinema yazarları tarafından büyük beğeni toplayan Aslı Özge’nin yeni filmi Faruk, Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği’nin Joyce Yang, Ron Fogel ve Barbara Lorey de Lacharriere’den oluşan jürisi tarafından verilen FIPRESCI ödülünü kazandı. Türkiye’den festivale katılan tek uzun metrajlı film olan Faruk tüm gösterimlerinde izleyicilerin büyük beğenisini toplarken, sinema yazarlarından da tam not aldı. Faruk, Berlin Film Festivali’ndeki dünya prömiyerinin ardından 2024’ün ilkbaharında Türkiye’de vizyona girmeye ve sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Basın Bülteni

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