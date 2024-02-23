Nursen Çetin Köreken İmzalı Üç Arkadaş 41. BUFF Film Festivali’nde

Nursen Çetin Köreken’in yazıp yönettiği Üç Arkadaş filmi 09 – 15 Mart 2024 tarihleri arasında Malmö’de düzenlenecek olan dünyanın en prestijli çocuk ve gençlik film festivallerinden biri olan 41. BUFF Film Festivali’nin uluslararası resmi yarışma bölümü ile 26 Şubat – 02 Mart 2024 tarihlerinde İzmir’de yapılacak olan 7. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali ulusal yarışma bölümünde gösterilecek. Üç Arkadaş filminde rol alan tüm oyuncular Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yaşayan amatör oyunculardan oluşuyor. Filmin başrollerinde Buse Demirağ (15), Halime Gülda Aydın (13) ve Görkem Sağ (14) ile Sarım Selim rolünde Mustafa Saraç yer aldı.

Basın Bülteni

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