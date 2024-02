Sosyal medyada viral olan büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Senden Başka (Anyone But You) filminin William Shakespeare’in en tanınmış metinlerinden biri olan Kuru Gürültü’den (Much Ado About Nothing) uyarlanmış bir hikâye olduğunu biliyor muydunuz? Dünya çapında büyük başarı elde eden film, sinema tarihi boyunca en yüksek hasılat yapan Live-Action Shakespare uyarlaması oldu.

Basın Bülteni

