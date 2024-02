Senden Başka (Yönetmen: Will Gluck)

Will Gluck’un yönettiği ve Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp, GaTa ile Hadley Robinson’un oynadığı Senden Başka (Anyone But You), 23 Şubat 2024’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Senden Başka, mükemmel başlayan bir ilk buluşmadan sonra birbirlerinden buz gibi soğuyan Bea ve Ben’in kendilerini beklenmedik bir şekilde Avustralya’da bir düğünde bulmalarını konu alıyor. Kendi çıkarları için sevgiliymiş gibi davranan ikilinin mizah dolu hikâyesi.