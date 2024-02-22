Bozcaada’da Dalga Dalga Yayılan Bir Erkeklik Mücadelesi, Cem Demirer’den Mendirek 23 Şubat’tan İtibaren Sadece Mubi’de

Yönetmen Cem Demirer’in ilk uzun metrajlı filmi Mendirek, Bozcaada atmosferi eşliğinde, karakterlerinin ruh halleriyle denizin kestirilemez suları arasında güçlü bağlar kuruyor. İki balıkçı kuzenin hikâyesini merkezine alan, gerilimin sürekli tırmandığı filmle ilgili Cem Demirer, “Adanın izole yapısı filmi psikolojik bir gerilime dönüştürdü.” diyor. Kurgusunu Julien Testa’nın yaptığı, başrollerini Barış Yılmaz Gündüz ve Alihan Kaya’nın paylaştığı filmin görüntü yönetmenliğini Sebastian Lojo, yapımcılığını ise Eda Çarıkçı ve Remi İtani üstleniyor. Ana karakterler dışında tüm karakterlerin ada halkı ve gerçek balıkçılardan oluşması da filmi daha ilgi çekici kılıyor.

Basın Bülteni

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