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Ünlü Oyuncu Glen Powell, Senden Başka’nın Çekimi Esnasında Yaşadıklarını Anlattı: Köpekbalıkları ile Yüzdük, Syndey’i Örümcek Isırdı

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Romantik komedi Senden Başka’nın (Anyone But You) başrol oyuncusu Glen Powell, çekim esnasında yaşadıklarını anlattı. “Romantik komediler tehlikeli bir spordur.” diye başlarından geçenleri anlatan Powell, “Top Gun’da oynadım ve her türlü aksiyon için hayatımı riske attım ama romantik komedinin daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Bu filmde köpekbalıklarıyla yüzdük. Sydney’in elinde örümcek olan bir sahne var. Örümcek onu gerçekten de ısırdı.” şeklinde konuştu.

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