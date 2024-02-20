Michel Franco’nun yönettiği ve Jessica Chastain, Peter Sarsgaard, Merritt Wever, Brooke Timber ile Elsie Fisher’in oynadığı Hatır (Memory), 08 Mart 2024’de Başka Sinema dağıtımıyla MUBİ tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hatır, hayatının unutmaya çalıştığı dönemlerinden bir adamla karşılaşınca yaşamı hiç beklenmedik bir yöne sapan Sylvia’nın duygusal hikâyesini anlatıyor. Sosyal hizmet uzmanı Sylvia kızı, işi ve alkol bağımlılığı için gittiği toplantılar arasında geçen tekdüze bir hayat yaşamaktadır. Lise mezunlar gününün ardından Saul onu evine kadar takip edince her şey değişir. Bu hiç beklenmedik karşılaşma ikisini de derinden etkiler ve geçmişin kapısını aralar.