Burası Size Göre Değil Şimdi MUBİ’de

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Kıyıdakiler, Küçük Bir Hata gibi filmlerin senaristi ve Fena Şeyler, Mutlu Sonlar romanın yazarı Ceyda Aşar’ın senarist ve yönetmenliğini gerçekleştirdiği, Şebnem Hassanisoughi ve Deniz Karaoğlu’nun başrollerde yer aldığı, görüntü yönetmeni koltuğunda Serkan Gülgüler’in, sanat yönetmenliğinde Natali Yeres’in yer aldığı, ulusal ve uluslararası festivallerden ödüller alan Burası Size Göre Değil (2023) kısa filmi, MUBI Türkiye’de gösterime sunuldu. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin destekleriyle çekilen kısa film, 2025 yılında da festival yolculuğuna devam edecek.

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