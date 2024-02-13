SİYAD Ödülleri Adaylıklarına Kuru Otlar Üstüne, Karanlık Gece ve Hayat Damgası

Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) 56. Türkiye Sineması Ödülleri adayları 2023 yılı içinde sinemalarda gösterilen yerli yapımlar arasından belirlendi. Bu yıl Nuri Bilge Ceylan’ın Kuru Otlar Üstüne filmi 11 kategoride adaylık elde etti. Özcan Alper imzalı Karanlık Gece on kategoride aday olurken, Zeki Demirkubuz’un Hayat’ı da dokuz kategoride on adaylık elde etti. Ödüllerde Aniden ve Ela ile Hilmi ve Ali yedi, Atatürk 1881 – 1919 altı, Kar ve Ayı üç, Suna da bir kategoride aday oldu. Açıklanan adaylar bir kez daha SİYAD üyelerinin oylarına sunulacak ve her kategoride yılın en iyisi belirlenecek. Ödüller, 04 Mart’ta yapılacak törende açıklanacak.

Adaylar

En İyi Film

Aniden

Ela ile Hilmi ve Ali

Hayat

Karanlık Gece

Kuru Otlar Üstüne

En İyi Yönetmen

Melisa Önel (Aniden)

Zeki Demirkubuz (Hayat)

Özcan Alper (Karanlık Gece)

Selcen Ergun (Kar ve Ayı)

Nuri Bilge Ceylan (Kuru Otlar Üstüne)

En İyi Senaryo

Melisa Önel / Feride Çiçekoğlu (Aniden)

Ziya Demirel / Nazlı Elif Durlu (Ela ile Hilmi ve Ali)

Zeki Demirkubuz (Hayat)

Özcan Alper / Murat Uyurkulak (Karanlık Gece)

Nuri Bilge Ceylan / Ebru Ceylan / Akın Aksu (Kuru Otlar Üstüne)

En İyi Kadın Oyuncu Performansı

Defne Kayalar (Aniden)

Ece Yüksel (Ela ile Hilmi ve Ali)

Miray Daner (Hayat)

Merve Dizdar (Kuru Otlar Üstüne)

Nurcan Eren (Suna)

En İyi Erkek Oyuncu Performansı

Aras Bulut İynemli (Atatürk 1881 – 1919)

Serkan Keskin (Ela ile Hilmi ve Ali)

Burak Dakak (Hayat)

Berkay Ateş (Karanlık Gece)

Deniz Celiloğlu (Kuru Otlar Üstüne)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Performansı

Songül Öden (Atatürk 1881 – 1919)

Melis Birkan (Hayat)

Pınar Deniz (Karanlık Gece)

Asiye Dinçsoy (Kar ve Ayı)

Ece Bağcı (Kuru Otlar Üstüne)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Performansı

Denizhan Akbaba (Ela ile Hilmi ve Ali)

Cem Davran (Hayat)

Osman Alkaş (Hayat)

Cem Yiğit Üzümoğlu (Karanlık Gece)

Musab Ekici (Kuru Otlar Üstüne)

En İyi Görüntü Yönetmeni

Meryem Yavuz (Aniden)

Torben Forsberg (Atatürk 1881 – 1919)

Yunus Roy Imer (Karanlık Gece)

Florent Herry (Kar ve Ayı)

Cevahir Şahin-Kürşat Üresin (Kuru Otlar Üstüne)

En İyi Müzik

Branislav Jovančević (Aniden)

Batu Şener (Atatürk 1881 – 1919)

Okan Kaya (Ela ile Hilmi ve Ali)

Cansun Küçüktürk (Karanlık Gece)

Philip Timofeyev (Kuru Otlar Üstüne)

En İyi Kurgu

Zeki Öztürk / Ruşen Dağhan (Atatürk 1881 – 1919)

Selda Taşkın / Henrique Cartaxo (Ela ile Hilmi ve Ali)

Zeki Demirkubuz (Hayat)

Osman Bayraktaroğlu / Umut Sakallıoğlu (Karanlık Gece)

Oğuz Atabaş / Nuri Bilge Ceylan (Kuru Otlar Üstüne)

En İyi Sanat Yönetmeni

Natali Yeres (Aniden)

Osman Çankırılı (Atatürk 1881 – 1919)

Sinem Şan (Hayat)

Elif Taşçıoğlu / Elif Öner Rosenberg (Karanlık Gece)

Meral Aktan (Kuru Otlar Üstüne)

Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Yerli Film

Ayna Ayna (Belmin Söylemez)

Bursa Bülbülü (Hakan Algül)

Çilingir Sofrası (Ali Kemal Güven)

LCV – Lütfen Cevap Veriniz (İsmet Kurtuluş / Kaan Arıcı)

Sanki Her Şey Biraz Felaket (Umut Subaşı)

Uzun Metraj Belgesel

Kavur (Fırat Özeler)

Mavi Kimlik (Burcu Melekoğlu / Vuslat Karan)

Rodakis’i Ararken (Kerem Soyyılmaz)

Tavuri (Derviş Zaim)

Ulysses Çevirmek (Aylin Kuryel / Fırat Yücel)

Kısa Metraj Belgesel

8 Mart 2020 Bir Günce (Fırat Yücel)

Cevizin Altında (Begüm Aksoy)

Dinamo Mesken (Ahmet Karanfil / Yusuf Anavatan)

Sandes (Berkay Özdinç)

Yüzler (Zeynep Demirhan)

Kısa Film

Avrupa Fatihi (Onur Yağız)

Ben, Sen, O Biz, Siz, Onlar (Sevin Yaman)

Onun Kalesinde (Yasemin Demirci)

Şiir Yaz (Suhan Sürmeli)

Tarihte Yaşanmamış Olaylar (Ramazan Kılıç)

Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü

Aç Karnına Çıkmayalım (Yiğit Hepsev)

Burası Size Göre Değil (Ceyda Aşar)

Kadıköy’ün En İyi Falcısı (Emine Yıldırım)

Mitat (Süleyman Arda Eminçe)

Peki Ben Neden Hala Buradayım (Çağıl Saydam)