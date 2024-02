Hiçbir Romantik Komedinin Yaratmadığı Akımı Yaratan Film, Senden Başka 23 Şubat’ta Vizyonda

Merakla beklenen romantik komedi Senden Başka’nın (Anyone But You) yeni fragmanı ve posteri yayınlanırken, film kısa sürede sosyal medyada büyük etki yarattı. Kulaktan kulağa yayılarak viral hale gelen filmin kapanış sekansını canlandıran izleyiciler TikTok’a akın etti. Başrol oyuncuları Sydney Sweeney ve Glen Powell’ın kimyasının da etkisiyle ikinci haftasında hasılatını % 45,6 arttıran film, tarihteki en iyi performans sergileyen 3. film oldu. Dünya çapında 170 milyon dolar hasılat elde ederek hit haline gelen, ülkemizde 23 Şubat’ta gösterime girecek olan film, kendilerini beklenmedik bir şekilde Avustralya’da bulan Bea ve Ben’in, bir çiftmiş gibi davranmalarını konu alıyor.

Basın Bülteni

