Hakan Altun, Hatıran Yeter İçin Stüdyoya Girdi

Romantik şarkıların buğulu sesi Hakan Altun, yılın filmi Hatıran Yeter için stüdyoya girdi. Sanatçı, filmle aynı adı taşıyan unutulmaz şarkıyı senfoni orkestrası eşliğinde yorumladı. Merakla beklenen film, 16 Şubat’ta vizyona girecek. Ömer Faruk Yardımcı’nın senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerini ise Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Sümeyye Aydoğan ve Burak Sevinç’in paylaştığı film müzikleriyle de ses getirecek.

Basın Bülteni

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