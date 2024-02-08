Kral Şakir’in Son Filmi Kral Şakir: Devler Uyandı Vizyona Giriyor

Grafi 2000 Prodüksiyon yapımı Kral Şakir: Devler Uyandı animasyon filmi sinemalarda vizyona giriyor. Kral Şakir’in altıncı filmi olan Kral Şakir: Devler Uyandı, günümüzde en çok tartışılan konu olan yapay zekâ devrimini ele alıyor ve teknolojiyi doğru şekilde kullanmanın önemine değiniyor. Kral Şakir: Devler Uyandı filmi CJ ENM Türkiye tarafından Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 16 Şubat Cuma günü sinemalarda gösterime girecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen 85 dakikalık film Şubat ayı içerisinde Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Belçika ve Avusturya’da da gösterime sunulacak.

Basın Bülteni

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