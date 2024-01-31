İyi Bir Aile Değiliz Filminin Galası Gerçekleştirildi

Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Sarp Apak, Derya Karadaş, Şinasi Yurtsever, Asiye Dinçsoy, Melisa Doğu, Tarhan Karagöz, Nergis Çorakçı, Yakup Turgut ve Vedat Erincin’i kadrosunda buluşturan İyi Bir Aile Değiliz filminin galası 30 Ocak Salı akşamı medya dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Sezonun en ilginç aile hikâyesini anlatan filmi Haki Biçici yönetiyor. İyi Bir Aile Değiliz filmi 09 Şubat’ta sinemalarda gösterime girecek.

Basın Bülteni

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