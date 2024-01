Hayali – Imaginary, Türkçe Dublaj Seçeneğiyle 08 Mart 2024’de Sinemalarda

Korku türündeki en başarılı filmlere imza atan yapım şirketi Blum House ve Lionsgate’in yeni projesi Imaginary – Hayali (Imaginary) önümüzdeki dönemin en çok beklenen filmleri arasında yer alıyor. Megan, The Black Phone, Sinister, Halloween ve Get Out gibi efsaneleşen filmlerin yapımcısı Jason Blum’un yeni filminde genç bir kadının sıra dışı ve korku dolu hikâyesi anlatılıyor. Büyüdüğü eve yıllar sonra geri dönen ve çocukluk dönemindeki hayali arkadaşıyla yeniden karşılaşan kadın, tüyler ürpertici olaylar yaşar. 08 Mart’ta dünyayla aynı anda Türkiye’de vizyona girecek olan Imaginary – Hayali (Imaginary) filminin yönetmenliğini ise Jeff Wadlow üstleniyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.