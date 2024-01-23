Aşk Mevsimi’nden Duygulandıran Klip, Oyuncular Sahnenin Etkisinden Çıkamadı

Yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği Aşk Mevsimi, 02 Şubat’ta sinema salonlarındaki yerini alacak. Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan bir aşk hikâyesi konu alan Aşk Mevsimi’nden duygulandıran bir klip yayınlandı. Çekimler sırasında oyuncuları derinden etkileyen bir sahnenin yer aldığı klip Özer Bal’ın Seviyorsam şiiri ile buluştu. Dilan Çiçek Deniz’in sahne sonrasında gözyaşlarına hakim olamadığı güçlü sahne, Cem Yiğit Üzümoğlu’nun sesiyle birleşti.

Basın Bülteni

Klibi izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.