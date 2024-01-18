Zaferin Rengi Filminin Afişi Yayınlandı

Hollywood yapımları için tasarladığı afişlerle tanınan, dünyaca ünlü afiş tasarımcısı Emrah Yücel Zaferin Rengi sinema filminin afişine de imza attı. Fifty Shades of Gray, Avatar, Kill Bill, Frida ve Kingdom of Heaven gibi birçok Hollywood yapımının afişini hazırlayan ödüllü tasarımcı Emrah Yücel Türkiye’de ilk kez, ANS Productions tarafından izleyici ile buluşan Asmalı Konak dizisinin afiş tasarımıyla da adını duyurmuştu. Zaferin Rengi filminin afişinde, Fenerbahçe’nin güçlü renkleri eşliğinde, işgal altındaki İstanbul’u anlatan bir arka fon, merkezinde futbol ve milli mücadele döneminin sembol olmş karakterlerini canlandıran başrol oyuncularının portreleri kullanıldı.

Basın Bülteni

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