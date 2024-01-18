Ritüel (Yönetmen: Christopher Smith)

Christopher Smith’in yönettiği ve Jena Malone, Danny Huston, Will Keen ile Janet Suzman’ın oynadığı Ritüel (La Consagracion – Consecration), 23 Şubat 2024’de CJ ENM dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

Rahip olan erkek kardeşinin hiç beklenmedik şüpheli ölümünün ardından Grace, gerçekte ne olduğunu araştırıp, öğrenmek için İskoçya’daki Mount Savior Manastırı’na doğru yola çıkar. Kardeşinin başına gelenleri öğrenmek ve geçmişi ile yüzleşmek için manastıra geldiğinde, kendisini düzenlenmiş kutsal bir ayinin içinde bulur. Grace artık geri dönüşü mümkün olmayan bir yola girmiştir.