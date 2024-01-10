3391 Kilometre Filmi Basın Toplantısı Yapıldı

Beyza Alkoç’un 3391 Kilometre adlı kitabının sinema uyarlaması, 12 Ocak’ta beyazperdede izleyicisi ile buluşacak. Vizyona sayılı günler kala filmin oyuncuları, yönetmeni ve yapımcıları basın toplantısında soruları yanıtladılar. Deniz Enyüksek’in yönettiği film hakkında Kreatif Yapımcı Ömer Faruk Sorak, “Bir maratonun sonuna geldik. Biz bu filmi yaparken çok eğlenerek, inanarak, birbirine her anlamda destek olan bir ekiple bugüne geldik.” dedi.

Basın Bülteni

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