Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması’nın Jürisinde Ünlü İsimler Yer Alıyor

Bu yıl 50. yaşına giren Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sinema yoluyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın dereceye giren filmlerini belirleyecek jüri üyeleri açıklandı. Bu yıl Su Krizi temasıyla 8. kez düzenlenen yarışmanın jürisinde, Türkiye’den film eleştirmeni Alin Taşçıyan, oyuncular Salih Bademci ve Tilbe Saran, dünya sinemasından yapımcı ve yönetmen Jamillah Van Der Hulst ile senaryo danışmanı Suzanne Pradel yer alıyor. Finale kalan filmleri sosyal açıdan değerlendiren Sosyal Etki Jürisi ise Gazeteci Nilay Örnek, Mimar Özgül Öztürk ve Kokopelli Şehirde kurucularından Yasemin Kırkağaçoğlu’ndan oluşuyor.

Basın Bülteni

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Alin Taşçıyan / Jamillah Van Der Hulst



Nilay Örnek / Özgül Öztürk



Salih Bademci / Suzanne Pradel



Tilbe Saran / Yasemin Kırkağaçoğlu

