3391 Kilometre Filmi İmza Gününde İzdiham

Beyza Alkoç’un milyonlar satan kitabı 3391 Kilometre’nin aynı adla sinema uyarlamasının vizyonu öncesi İzmir İstinye Park D & R’da imza günü organize edildi. Beyza Alkoç ve filmin başrol oyuncuları Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak’ı saatler öncesinden beklemeye başlayan hayranları uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 4 bin hayranın katıldığı organizasyon, Saat: 14:00’te başlayarak, 19:30’a kadar aralıksız sürdü ve toplamda 2.500 kitap imzalandı.

Basın Bülteni

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