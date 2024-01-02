Efsane Filmi 02 Şubat’ta Sinemalarda

Selçuk Aydemir’in yönettiği Efsane filminin ilk teaser’ı yayınlandı. Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz’ ve Elif Ongan’ın başrollerini paylaştığı Efsane filmi, yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. Yılın ilk günü yayınlanan teaser kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yayınlanan teaser filmi merakla bekleyenlerde büyük heyecan yarattı. Çorum’un eşsiz doğası ve tarihi evlerinde tamamlanan çekimlerin ardından merakla beklenen Efsane filmi 02 Şubat 2023 Cuma günü vizyona girecek. Yılın en iddialı komedi filmi olarak sinemaseverleri güldürmeye hazırlanan film, 7 bin yıllık yoğurdun sırrını eğlenceli bir dille perdeye getiriyor.

Basın Bülteni

Teaser: 1 / 2

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