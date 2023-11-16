Yunanistan sinemasının yaratıcı yönetmenlerinden klasikleşmiş ve ödüllü filmleri İstanbul’da buluşturan Yunanistan Sineması Günleri, ikinci kez İstanbul’da. Etkinlik, 21 – 26 Kasım 2023 tarihleri arasında Pera Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Tüm film gösterimlerinin ücretsiz olacağı etkinlikte 60’lardan 90’lara uzanan uzun bir zaman diliminden toplam 24 adet film, restore edilmiş kopyalarıyla Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşacak. Etkinlik açılışı, Jules Dassin’in bir bodrum katında gizlice çektiği ve Melina Mercouri, Mikis Theodorakis, Lillian Hellman, Arthur Miller gibi isimleri buluşturan sıradışı filmi Prova (The Rehearsal) ile yapılacak.

Afiş / Program



İlanlar



Logo



Amerika’dan Mektuplar (Letters From America)



Arsa (The Plot)



Atina (Athinai)



Byron: Şeytan İçin Bir Ezgi (Byron: Ballad For a Deamon)



Diğer Mektup (The Other Letter)



Doxobus



Fournoi: Bir Kadın Toplumu (Fournoi: a Female Sciety)



Görüşürüz (See You)



Helidona’nın Çocukları (Children of The Helidona)



Herakles, Akhelous Nehri ve Büyükannem

(Hercules, The River Achelous and My Grandmother)



Kaplan Jimmy (Jimmy The Tiger)



Kumpanya (The Travelling Players)



Makedon Düğünü (Macedonian Wedding)



Mayıs’ta 100 Saat (100 Hours in May)



Megara



Meteor ve Gölge (Meteor & Shadow)



Mutlu Gün (Happy Day)



Prova (The Rhearsal)



Rom



Son Durak Kreuzberg (Last Stop Kreuzberg)



Theofilos



Tourkovounia

Yaralı Ağaç (The Tree We Hurt)

