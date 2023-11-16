VisionIST, 18 Kasım’da Başlıyor

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında, 18 – 22 Kasım 2023 tarihleri arasında, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı ve iletişim toplantılarının düzenlendiği VisionIST, 5. yılında Beyoğlu Metrohan’da gerçekleştirilecek. Bu sene VisionIST, sektörün önde gelen profesyonelleri ile usta sinemacılarını çeşitli atölye çalışmaları, ustalık sınıfları, paneller ve söyleşilerle bir araya getirecek ve sektör temsilcileri için özel bir platform sunacak.

Basın Bülteni

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