Pera Müzesi’nde Yunanistan Sineması Günleri Başlıyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Yunanistan’dan EMEIS Kültür Kolektifi ve Türkiye’den Istos Film ile Istos Yayın’ın ortaklığında düzenlenen Yunanistan Sineması Günleri’ne ikinci yılında da ev sahipliği yapıyor. Yunanistan sinemasının usta yönetmenlerinin 1960’lardan 1990’lara uzanan bir zaman diliminde ürettikleri Yunanistan sinemasının klasik eserlerinden oluşan 24 filmlik bir seçki, restore edilmiş kopyalarıyla Türkiye’de ilk kez sinemasever izleyicilerle bir araya geliyor. Bu yıl kolektif hafıza, insan hakları, göç ve diaspora temalarına odaklanan Yunanistan Sineması Günleri, 21 – 26 Kasım 2023 tarihleri arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz düzenleniyor.

Program



Amerika’dan Mektuplar (Letters From America)



Arsa (The Plot)



Atina (Athinai)



Betty



Byron: Şeytan İçin Bir Ezgi (Byron: Ballad For a Deamon)



Diğer Mektup (The Other Letter)



Doxobus



Fournoi: Bir Kadın Toplumu (Fournoi: a Female Sciety)



Görüşürüz (See You)



Helidona’nın Çocukları (Children of The Helidona)



Herakles, Akhelous Nehri ve Büyükannem

(Hercules, The River Achelous and My Grandmother)



Kaplan Jimmy (Jimmy The Tiger)



Kumpanya (The Travelling Players)



Makedon Düğünü (Macedonian Wedding)



Mayıs’ta 100 Saat (100 Hours in May)



Megara



Meteor ve Gölge (Meteor & Shadow)



Mutlu Gün (Happy Day)



Prova (The Rhearsal)



Rom



Son Durak Kreuzberg (Last Stop Kreuzberg)



Theofilos



Tourkovounia



Yaralı Ağaç (The Tree We Hurt)