Bu yıl ikincisi düzenlenecek Yunanistan Sineması Günleri, yarın Pera Müzesi’nde başlıyor. Tüm gösterimlerin ücretsiz olacağı ve 26 Kasım’a dek sürecek etkinlik bu yıl, tarihi bellek, insan hakları, göç ve diaspora temalarına odaklanıyor. Etkinlik, 60’lardan 90’lara uzanan bir zaman diliminden toplam 24 filmi, Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşturacak ve Yunanistan’dan iki önemli sanatçıyı İstanbul’da ağırlayacak. Şiir videoları ve Super 8 belgeselleriyle Yunanistan avangardının en önemli temsilcilerinden olan Eva Stefani ve fotoğraf sanatçısı Haris Papadimitrakopoulos, ücretsiz gerçekleşecek derslerinde deneyimlerini paylaşacaklar.

Program



Eva Stefani / Haris Papadimitrakopoulos



Amerika’dan Mektuplar (Letters From America)



Arsa (The Plot)



Atina (Athinai)



Betty



Byron: Şeytan İçin Bir Ezgi (Byron: Ballad For a Deamon)



Diğer Mektup (The Other Letter)



Doxobus



Fournoi: Bir Kadın Toplumu (Fournoi: a Female Sciety)



Görüşürüz (See You)



Helidona’nın Çocukları (Children of The Helidona)



Herakles, Akhelous Nehri ve Büyükannem

(Hercules, The River Achelous and My Grandmother)



Kaplan Jimmy (Jimmy The Tiger)



Kumpanya (The Travelling Players)



Makedon Düğünü (Macedonian Wedding)



Mayıs’ta 100 Saat (100 Hours in May)



Megara



Meteor ve Gölge (Meteor & Shadow)



Mutlu Gün (Happy Day)



Prova (The Rhearsal)



Rom



Son Durak Kreuzberg (Last Stop Kreuzberg)



Theofilos



Tourkovounia



Yaralı Ağaç (The Tree We Hurt)