Festivalden Basına Teşekkür ve Kutlama

Yaklaşık 800 filmin başvuru yaptığı ve 91 filmin yarıştığı 11. Uluslararası Antakya Film Festivali, 19 Ekim Perşembe günü Hatay Nato Çadırkent Yemekhanesi’ndeki ödül töreni ile sona erdi. Festival yönetimi, basına yapmış oldukları katkılarından dolayı teşekkür etti. Festival koordinatörü Atakan Metin “İlk defa bir film festivalinde tüm basın mecrası ortaklaştı ve Antakya’ya destek verdi. Biz de bu yüzden teşekkür ediyor ve Dünya Gazeteciler Günü’nüzü tebrik ediyoruz.” dedi.

Basın Bülteni

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