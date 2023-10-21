11. Engelsiz Filmler Festivali Başladı

On birinci kez izleyicilerle buluşan Engelsiz Filmler Festivali, Kerkenez (Kes) ve Hoşçakal Yabancı (Goodbye Stranger) filmleriyle Ankara’da Paribu Cineverse ANKAmall’de ve Kısa Film Yarışması kapsamındaki filmlerin eff2023.muvi.com üzerinden çevrimiçi gösterimleriyle başladı. Paribu Cineverse ANKAmall gösterimleri için biletlere biletinial.com üzerinden 35 TL’ye ulaşılabilirken, Goethe-Institut Ankara tüm etkinlikler ücretsiz gerçekleşecek. Programda yer alan tüm gösterimler, sesli betimleme ve altyazı ile izlenebilecek. Gösterimlerin ardından, film ekipleriyle yapılacak söyleşilerde, forumlarda ve atölyelerde işaret dili tercümesi yapılacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.